Angelina Jolie mafya filmi 'Sunny'de başrol oynayacak

Angelina Jolie, gerilim filmi 'Sunny'de başrol oynayacak. Oscar ödüllü oyuncu, oğullarını ve kendisini bir uyuşturucu baronundan korumak için mücadele eden bir kadın gangsteri canlandıracak.

Filmde Angelina Jolie'nin hayat verdiği karakterin, yıkıcı bir olay meydana geldiğinde, kalıcı kaçış planları yapmak için sadece birkaç saati vardır.

Film, klasik mafya filmlerinin ruhuna uygun karanlık bir gerilim filmi olarak tanımlandı.

Norveçli Eva Sørhaug'un yönetmenliğini üstleneceği filmin senaryosunu William Day Frank yazdı.

REKLAM

Yapımcı Mark Fasano; “İnsanlar bu ilginç karaktere Angelina Jolie'nin getirdiği yorumla çok şaşıracaklar. Eva ve Angelina'nın yarattığı bu şiddet dolu dünya, hayatta kalma ve annenin iki oğlunu korumak için elinden gelen her şeyi yaptığı bir aile üzerine kurulu" dedi.

Ortak yapımcı Nathan Klingher ise "Angelina bu rolü kendine özgü bir şekilde benimsemiş. Bu tür güçlü, karakter odaklı gerilim filmleri nadirdir. Onun ve Eva'nın filme kattığı detaylara gösterilen özeni izlemek etkileyici" ifadesini kullandı.

50 yaşındaki ABD'li oyuncu Angelina Jolie; en son, çekimleri Londra'da yapılan 'Anxious People' filminde rol aldı.