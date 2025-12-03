Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Angelina Jolie mafya filmi 'Sunny'de başrol oynayacak

        Angelina Jolie mafya filmi 'Sunny'de başrol oynayacak

        Angelina Jolie, başrolde yer alacağı yeni filmi 'Sunny'de, oğullarını korumaya çalışan bir mafya üyesini canlandıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 12:40 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mafyaya giriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Angelina Jolie, gerilim filmi 'Sunny'de başrol oynayacak. Oscar ödüllü oyuncu, oğullarını ve kendisini bir uyuşturucu baronundan korumak için mücadele eden bir kadın gangsteri canlandıracak.

        Filmde Angelina Jolie'nin hayat verdiği karakterin, yıkıcı bir olay meydana geldiğinde, kalıcı kaçış planları yapmak için sadece birkaç saati vardır.

        Film, klasik mafya filmlerinin ruhuna uygun karanlık bir gerilim filmi olarak tanımlandı.

        Norveçli Eva Sørhaug'un yönetmenliğini üstleneceği filmin senaryosunu William Day Frank yazdı.

        REKLAM

        Yapımcı Mark Fasano; “İnsanlar bu ilginç karaktere Angelina Jolie'nin getirdiği yorumla çok şaşıracaklar. Eva ve Angelina'nın yarattığı bu şiddet dolu dünya, hayatta kalma ve annenin iki oğlunu korumak için elinden gelen her şeyi yaptığı bir aile üzerine kurulu" dedi.

        Ortak yapımcı Nathan Klingher ise "Angelina bu rolü kendine özgü bir şekilde benimsemiş. Bu tür güçlü, karakter odaklı gerilim filmleri nadirdir. Onun ve Eva'nın filme kattığı detaylara gösterilen özeni izlemek etkileyici" ifadesini kullandı.

        50 yaşındaki ABD'li oyuncu Angelina Jolie; en son, çekimleri Londra'da yapılan 'Anxious People' filminde rol aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Angelina Jolie
        #Sunny
        #film
        #mafya filmi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp