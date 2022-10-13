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Angelina Jolie'nin Brad Pitt'e attığı mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum

Brad Pitt'i kendisine ve çocuklarına fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Angelina Jolie'nin, eski eşine gönderdiği mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum

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  • Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e attığı mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum - Magazin haberleri

    Bir zamanlar 'Brangelina' olarak anılan Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie ile Brad Pitt, 2016'da birlikteliklerini sonlandırmıştı. Jolie, Pitt'in kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığına dair suçlamalarda bulunmuştu.
  • Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e attığı mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum - Magazin haberleri

    DailyMail'de yer alan habere göre; bir sosyal medya kullanıcısı, Jolie'nin 2021 yılının Ocak ayında Pitt'e yazdığı e-postanın içeriğini paylaştı. Entertainment Tonight ise bu mailin resmi dava belgesi olduğunu onayladı.
  • Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e attığı mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum - Magazin haberleri

    "BURADA YAŞLANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUM"

    Angelina Jolie'nin yazısında Miraval Şaraphanesi'nin satışıyla ilgili ifadeler yer aldığı aktarıldı. Mailde "Burası evlendiğimiz, ikiz çocuklarımızı getirdiğimiz yer. Burası bir gün yaşlanacağımı düşündüğüm yerdi. Şimdi bunları ağlamadan yazmakta bile zorlanıyorum. Burada yaşadığımız anıları hep hatırlayacağım" dedi.
  • Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e attığı mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum - Magazin haberleri

    "BURASI AİLEMİZİ BİTİREN YER"

    Jolie, ayrıca eski eşi Pitt'in alkol bağımlılığına göndermede bulunarak "Ama burası aynı zamanda ailemizi ve alkol etrafında dönen işimizi bitiren yer oldu" ifadelerini kullandı.
  • Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e attığı mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum - Magazin haberleri

    "BENİ BURADA İSTEMEDİĞİNİ BİLİYORUM"

    Angelina Jolie'nin duygusal bir dilde yazdığı mailde "Bu mekanın bizi bir arada tutan ve bize huzur veren bir ev olacağını ummuştum. Şimdi beni burada istemediğini ve bu maili aldığında çok memnun olacağını biliyorum" diye devam ediyor.

    47 yaşındaki Jolie, kendisinin onayı dışında harcamalar olduğunu belirtirken fikrinin alınmamasından ötürü kalbinin kırıldığını dile getirdi. Oyuncu, "alkolik tavırların ailesini derinden yaraladığını" vurguladı.
  • Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e attığı mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum - Magazin haberleri

    İKİ YOL SUNDU

    Pitt ile anlaşmaya varmak için iki yol sunan Jolie, hayatının bu zor dönemini geride bırakmak için şaraphanesinin satışının yapabileceğini söyledi. Alternatif çözüm yolu olarak ise kendi hisselerini satmayı önerdi.
  • Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e attığı mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum - Magazin haberleri

    BBC'nin haberine göre; Ailenin Fransa'dan Los Angeles'a seyahati sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda Angelina Jolie, Pitt'in kendisini kafasından tutarak sarstığını, bir çocuğunu boğazladığını ve diğerinin suratına vurduğunu savunmuştu.

    SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Pitt'in, olayda sözlü şiddet de uyguladığı ve aile bireylerinin üzerine alkol döktüğü de iddia edilirken, Brad Pitt ise suçlamaları reddetmişti.
  • Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e attığı mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum - Magazin haberleri

    DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

    Jolie'nin 14 Eylül 2016'da gerçekleştiğini iddia ettiği taciz olayı, boşanma için mahkemeye daha önceden verilen belgelerde de yer alıyordu. Ancak oyuncunun avukatları tarafından geçtiğimiz haftalarda yeniden mahkemeye sunulan belgelerde olayın detaylarına yer verilmişti.
  • Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e attığı mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum - Magazin haberleri

    Söz konusu dava, çiftin Fransa'nın güneyinde birlikte almış oldukları bağ ve Şato Miraval üzerinden sürmüştü. Pitt, Jolie'yi bağdaki hisselerini kendisinden habersiz satmakla suçlamıştı.

    Pitt, eski eşiyle, birbirinden izin almadan hisselerini satmamak üzere anlaşma yaptıklarını söylemişti. Jolie ise bunun karşılığında Pitt'i, kendi hisselerini satın alma müzakerelerini sonlandırmakla suçlamıştı.

    Angelina Jolie, kendi hissesini bir Rus oligarka ait bir içki şirketine satmıştı.
  • Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e attığı mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum - Magazin haberleri

    UÇAK YOLCULUĞUNDA NELER OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR?

    Mahkemeye sunulan belgelerde, Pitt'in söz konusu yolculuk sırasında, o dönemde yaşları 8 ile 15 arasında değişen altı çocuklarına kötü davrandığı, Jolie'ye de "çocuklara fazla müsamahakar" olduğu gerekçesiyle bağırdığı ifade edilmişti.

    Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra Brad Pitt'in Angelina Jolie'yi uçağın banyosuna götürerek, burada kafasından tutup sarstığı ve daha sonra omuzlarından banyo duvarına doğru iterek sarsmaya devam ettiği iddia edilmişti.
  • Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e attığı mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum - Magazin haberleri

    "ÇOCUĞUNUN ÜZERİNE ATLADI!"

    Belgelerde, "Pitt, daha sonra uçağın tavanını defalarca yumrukladı. Çocuklardan biri sözlü olarak müdahale edince Brad Pitt, onun üzerine atladı. Jolie ise onu durdurmak için Pitt'i arkadan yakaladı. Brad Pitt kendisini kurtarmak için geri geri uçak koltuklarına doğru gitti ve bu sırada Jolie, sırtından ve dirseğinden yaralandı" ifadelerine yer verilmişti.
  • Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e attığı mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum - Magazin haberleri

    Mahkemeye sunulan belgelerde şu detaylar da yer almıştı: "Çocuklar gelip, birbirlerini korumaya çalıştı. Pitt, bir çocuğunu boğazladı, diğerinin ise suratına vurdu. Yolculuğun geri kalanında Jolie ve çocuklar hareket etmeden, sessizce oturmak zorunda kaldı. Brad Pitt, sürekli uçağın arkasından ön tarafa gelerek aileye bağırdı ve küfretti. Bir noktada Jolie'nin ve çocukların üzerine içki döktü."
  • Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e attığı mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum - Magazin haberleri

    Olay Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 2016'da soruşturulmuş ancak Pitt'e hukuki bir suçlama yöneltilmesi gerekmediği sonucuna ulaşılmıştı.
  • Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e attığı mail ortaya çıktı: Beni burada istemediğini biliyorum - Magazin haberleri

    Angelina Jolie ile Brad Pitt, Fransa'daki Miraval Şatosu'nu 2008 yılında ortaklaşa almış, altı yıl sonra burada evlenmişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Splash News.

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