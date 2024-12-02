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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie: Yaşlandıkça daha iyi işler yapıyorum - magazin haberleri

        Angelina Jolie: Yaşlandıkça daha iyi işler yapıyorum

        "Yaşlandıkça daha iyi işler yapıyorum" diyen Angelina Jolie, "Oyuncular için bu, şarkıcılar veya dansçılardan daha kolaydır. Çünkü vücudunuz değişmez" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 13:06 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:06
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        "Yaşlandıkça daha iyi işler yapıyorum"
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        Angelina Jolie, yaşı ilerledikçe daha kaliteli işler yaptığını düşünüyor. En son başrolü Haluk Bilginer ile paylaştığı 'Maria' adlı biyografik filmde Maria Callas'ı canlandıran 49 yaşındaki Oscar'lı yıldız, yaşıyla birlikte gücünün azalmadığını söyledi.

        The Sunday Times'a konuşan 6 çocuk annesi Angelina Jolie; "Yaşlandıkça daha iyi işler yapıyorum. Bunu sunulan roller açısından değil, katkıda bulunduğunuz yaşam deneyimi açısından düşünüyorum" dedi.

        "Oyuncular için bu, şarkıcılar veya dansçılardan daha kolaydır, çünkü vücudunuz değişmez" diyen Angelina Jolie, Maria Callas'ın yaşlanma korkusuna katılmasa da onun işine olan 'bağlılığına' hayran kaldığını belirtti.

        Angelina Jolie, gençken oyuncuların her şeye evet demek zorunda kaldıklarını söyleyerek, ilerleyen yaşlarda daha seçici olabildiklerini ekledi.

        1999'da rol aldığı 'Girl, Interrupted' filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını alan Jolie, 2001 ve 2003'te 'Tomb Raider' film serisinde canlandırdığı 'Lara Croft' karakteriyle dünya çapında bir yıldız haline geldi.

        Dikkate değer filmleri arasında 'Mr. & Mrs. Smith,' 'Wanted,' 'Salt,' 'Maleficent' yer alıyor.

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        #Angelina Jolie
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        #oscar
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