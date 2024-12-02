Angelina Jolie, yaşı ilerledikçe daha kaliteli işler yaptığını düşünüyor. En son başrolü Haluk Bilginer ile paylaştığı 'Maria' adlı biyografik filmde Maria Callas'ı canlandıran 49 yaşındaki Oscar'lı yıldız, yaşıyla birlikte gücünün azalmadığını söyledi.

The Sunday Times'a konuşan 6 çocuk annesi Angelina Jolie; "Yaşlandıkça daha iyi işler yapıyorum. Bunu sunulan roller açısından değil, katkıda bulunduğunuz yaşam deneyimi açısından düşünüyorum" dedi.

"Oyuncular için bu, şarkıcılar veya dansçılardan daha kolaydır, çünkü vücudunuz değişmez" diyen Angelina Jolie, Maria Callas'ın yaşlanma korkusuna katılmasa da onun işine olan 'bağlılığına' hayran kaldığını belirtti. Angelina Jolie, gençken oyuncuların her şeye evet demek zorunda kaldıklarını söyleyerek, ilerleyen yaşlarda daha seçici olabildiklerini ekledi.