Angelina Jolie’ye benzemek isteyen Sahar Tabar'ın ilk hali ortaya çıktı!

İranlı Sahar Tabar geçtiğimiz aylarda Angelina Jolie'ye benzemek için defalarca bıçak altına yattığını açıklamıştı. Jolie'den çok Corpse Bride (Ölü Gelin) filmindeki karaktere daha çok benzetilen Tabar, ameliyat olmadığını, makyaj ve photoshop ile bu hale geldiğini itiraf etmişti. Tabar, sosyal medya hesabında orijinal halini paylaştı