Ani sıcaklık değişimleri grip ve nezleye yol açıyor

Mevsim geçişlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, vücudun ani sıcaklık değişimlerine karşı verdiği stres yanıtının bağışıklık sistemini zayıflattığını belirtti. Karadağ, "Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkları vücudun ısıl denge mekanizmasını zorlar. Bu durum, bağışıklık hücrelerinin etkinliğini azaltarak enfeksiyonlara zemin hazırlar. Aynı zamanda güneş ışığı süresinin azalmasıyla birlikte ciltte D vitamini üretimi düşer, bu da enfeksiyonlara karşı direncin azalmasına yol açar" diye konuştu.

"RİSK GRUPLARINDAKİLER BU DÖNEMDE DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Prof. Dr. Karadağ, bu dönemde bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş çocukların, yaşlıların, kronik hastalıkları olan bireylerin ve hamilelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle grip vakalarının bu gruplarda daha ağır seyredebileceğini ve komplikasyonlara yol açabileceğini söyledi.

Nezle ve grip belirtilerinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Karadağ, bu iki enfeksiyon arasındaki farkları şöyle açıkladı: "Nezle genellikle hafif seyreder; burun akıntısı, boğaz yanması ve hafif halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkar. Grip ise aniden başlar, yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları ile yoğun halsizlik gibi belirtilerle seyredebilir. Ayrıca tat ve koku kaybı, nefes darlığı gibi belirtiler varsa Covid de akla gelmelidir."