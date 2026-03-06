Aniden fenalaşan adam hayatını kaybetti
Giriş: 06.03.2026 - 15:04 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir parkta oturduğu sırada fenalaşan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ANİDEN FENALAŞTI
AA'daki habere göre olay; Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir parkta bankta oturan 69 yaşındaki Tuğrul Kurtoğlu, aniden fenalaştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurtoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
Kurtoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
*Fotoğraf temsilidir.
