        Aniden fenalaşan adam hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Aniden fenalaşan adam hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde parkta oturan 69 yaşındaki Tuğrul Kurtoğlu aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Kurtoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kurtoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 15:04
        Aniden fenalaşan adam hayatını kaybetti
        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir parkta oturduğu sırada fenalaşan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        ANİDEN FENALAŞTI

        AA'daki habere göre olay; Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir parkta bankta oturan 69 yaşındaki Tuğrul Kurtoğlu, aniden fenalaştı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurtoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

        Kurtoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        *Fotoğraf temsilidir.

