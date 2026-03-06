Aniden fenalaşan adam hayatını kaybetti

Tuvalette 15 kadını gizlice çeken şahıs yakalandı

Hatay'da akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde kabine saklanan 21 yaşındaki erkek şahıs, 4 ay içerisinde 15 farklı kadının fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Tuvalete girdiği esnada cep telefonunu fark eden kadın bir şahsın şikayeti sonrası olayın faili polis ekiplerince yakalandı ve mahkemece tutuklandı.