Animasyona başlamak isteyenler buraya... İşte mutlaka izlenmesi gereken 10 animasyon filmi

Ratatuy / Ratatouille (2007)

ABD yapımı 2007 çıkışlı Ratatuy filmi bizi yemek tutkusuyla baş döndüren bir küçük farecikle tanıştırır... BBC'nin 2016 yılında 21. yüzyılın en büyük 100 filminden biri kabul ettiği Ratatuy filminin yönetmen koltuğunda Brad Bird ve Jan Pinkava var. Bu tatlı animasyon idolü olan meşhur Auguste Gusteau gibi şef olmayı hayal eden fare Remy'nin hikayesini anlatır.