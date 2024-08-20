Animasyona başlamak isteyenler buraya... İşte mutlaka izlenmesi gereken 10 animasyon filmi
Çizgi filmlerin sadece çocuklar için yapıldığını kim söylemiş? Muhtemelen animasyon filmlerinin insanı elinden tutup içine daldırdığı büyülü dünyalardan hiç haberi olmayanlar... Daha fazla vakit kaybetmeden izlemeniz gereken 10 harika animasyon filmini sizler için listeledik!
Elimizden düşüremediğimiz efsane çizgi romanları beyaz perdede izlemek artık hepimizin alıştığı bir durum. Animasyon filmler kendine o kadar sağlam bir yol çizdi ki sinema teknolojileri geliştikçe orada da hem teknik açıdan hem de hikaye anlatısı açısından eşsiz örnekler izler olduk. Herkesin mutlaka izlemesi gereken 10 animasyon filmine beraber bakalım!
Aslan Kral / Lion King (1994)
1994 yılında gösterime giren ve Akademi ödülü de kazanan Aslan Kral, animasyon filmi denince akla gelen ilk film oluyor. Duayen tiyatro oyunu yazarı William Shakespeare'in Hamlet oyunundan esintiler barındıran Aslan Kral'ın yönetmen koltuğunda Roger Allers ve Rob Minkoff oturuyor. Efsane filmin akıllara kazınan müzikleri ise Hans Zimmer'a ait.
Coco (2017)
2017 çıkışlı Coco, 3D tekniğiyle hazırlanan bir müzikal animasyondur. Yanlışlıkla ölüler ülkesine götürülen 12 yaşındaki Miguel Rivera'nın, ölmüş müzisyen büyük-büyük babasıyla ilişkisi anlatılır. Lee Unkrich efsane filmin hem hikayesinden hem yönetmenliğinden sorumludur.
Oyuncak Hikayesi / Toy Story (1995)
Pixar yapımı Toy Story, yayınlandığı dönemde ortalığı kasıp kavurmuştu. 2005 yılından beri ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilen efsane animasyonun yönetmen koltuğunda John Lasseter var. İlk uzun metrajlı 3D animasyon olma özelliği taşıyan filmin konusu da oldukça duygusal...
Persepolis (2007)
Marjane Satrapi'nin büyük ses getiren çizgi romanından uyarlanan Persepolis, fRansa yapımıdır ancak İran İslam Devrimi nedeniyle tamamen değişen hayatları yazarıon otobiyografik hikâyesi etrafında anlatır. Marjane Satrapi ve Vincent Paronnaud tarafından yönetilen film çizgi romandaki gibi siyah beyazdır.
Prenses Mononoke / Princess Mononoke (1997)
Çizgi film animasyon deyince elbette listenin başına bir Japon animasyon örneği almak gerekir. Hayao Miyazaki imzalı Prenses Mononoke, Japonya'da 1997'de gösterime girdi. Miyazaki'nin efsane animasyonu Prenses Mononoke, fantastik bir hikâyeyi ele almıştır. BU filmde ormanı koruyan doğaüstü yaratıklarla, doğaya ihanet etmekten çekinmeyen insanlar arasındaki çekişme anlatılır.
Ratatuy / Ratatouille (2007)
ABD yapımı 2007 çıkışlı Ratatuy filmi bizi yemek tutkusuyla baş döndüren bir küçük farecikle tanıştırır... BBC'nin 2016 yılında 21. yüzyılın en büyük 100 filminden biri kabul ettiği Ratatuy filminin yönetmen koltuğunda Brad Bird ve Jan Pinkava var. Bu tatlı animasyon idolü olan meşhur Auguste Gusteau gibi şef olmayı hayal eden fare Remy'nin hikayesini anlatır.
Komşum Totoro / My Neighbor Totoro (1988)
Animasyondan bahsedeceksek Miyazaki'den de bol bol bahsedeceğiz demektir. 1988 Studio Ghibli yapımı olarak gösterime giren Komşum Totoro kısa sürede efsaneye dönüştü. 86 dakikalık bu film ayıya benzeyen bir yaratık olan Totoro il eiki küçük çocuğun arasında gelişen arkadaşlığı anlatır.
Ters Yüz / Inside Out (2015)
Yine Peter Docter imzasıyla vizyona giren bir animasyon... 2015 yılında gösterime giren film açılışını Cannes Film Festivali'nde yaptı. Film, Riley'in ailesiyle birlikte yeni bir şehre taşındıktan sonra yaşanan uyum sorunlarına ve bütüme sancısına dikkat çeker.
Up / Yukarı Bak (2009)
2009 ABD yapımı Up, en popüler animasyon filmlerinden biri. Pixar Animation Studios tarafından yapılan film, 82. Akademi Ödülleri'nden En İyi Animasyon Filmi ve En İyi Film Müziği ödülleriyle döndü. Eşsiz bir aşk hikayeisne yer veren filmin yönetmen koltuğunda Pete Docter var.
Klaus: Sihirli Plan / Klaus (2019)
92. Akademi Ödülleri'nde En İyi Animasyon Filmi adayı olarak karşımıza çıkan Klaus, noel temalı bir animasyon filmidir. Sergio Pablos, filmin senaristliğini, yönetmenliğini ve yapımcılığını yapmıştır. 19. yüzyılda geçen film bir oyuncakçı ile postacının dostluğunu anlatır.