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10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde büyük özlem ve sevgiyle anılacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. İşte Anıtkabir ziyaret saatleri...

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  • Anıtkabir ziyaret saatleri: 10 Kasım Anıtkabir kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sebebiyle "Anıtkabir kaçta açılıp kapanıyor?" sorusu gündeme geldi. Anıtkabir ziyaretinde bulunmak isteyen binlerce vatandaş için Anıtkabir açılış ve kapanış saatlerini haberimizde derledik. İşte detaylar...
  • Anıtkabir ziyaret saatleri: 10 Kasım Anıtkabir kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

    01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında

    Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30

    15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında

    Açılış: 09:00 - Kapanış: 17:00

    01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında

    Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:00
  • Anıtkabir ziyaret saatleri: 10 Kasım Anıtkabir kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    ANITKABİR'İN TARİHÇESİ

    Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 15. yılında hastalığı ağırlaşarak, 10 Kasım 1938 'de Dolmabahçe Sarayı'nda ebediyete intikal etmiştir. Atatürk kendisi için bir mezar yaptırmadığı gibi, gömüleceği yer içinde vasiyette bulunmamıştı.

    1923 yılında bir sohbet sırasında Atatürk; "Elbet birgün öleceğim, beni Çankaya' ya gömer, hatıramı yaşatırsınız" demiş ve "Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır" diye eklemiştir.Türk Ulusunun O' na karşı duyulan büyük saygı ve minnettarlığının bir ifadesi olan Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti' nin en anlamlı eseridir.Ziyaretçiler Atatürk'ün mozolesine çıkmadan önce 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol'dan geçiyor.
  • Anıtkabir ziyaret saatleri: 10 Kasım Anıtkabir kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    Yol, aralarında 5'er santimetre boşluk bulunan asimetrik döşenmiş taşlardan oluşuyor. Yolun asimetrik taşlarla döşenmesinin amacı ziyaretçilerin yere bakarak yürümesini ve Atatürk'ün mozolesine başları önde eğik, saygıyla çıkmalarını sağlamak olarak belirtiliyor.

    Yolun iki tarafına dikilen Virginia ardıçları ise şehrin görüntüsünü kapatıp gelenleri ziyarete hazırlıyor. Yoldaki 24 aslan, 24 Türk Oğuz boyunu simgeliyor. Türk tarihinde güç ve temsili simgeleyen aslanların oturur durumda tasvir edilmesi ise Türk milletinin barışa verdiği önemi gösteriyor.

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