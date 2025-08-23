Anjelik Calvin'den yürek burkan paylaşım: Sensiz ilk Bodrum

Uzun yıllardır ABD’de yaşayan Türk sinemasının efsane isimlerinden Ahu Tuğba, geçtiğimiz yıl 1 Eylül’de KOAH nedeniyle Miami’deki evinde yaşamını yitirmişti. Ünlü oyuncu, 28 Eylül’de İstanbul’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Annesinin kaybının ardından zaman zaman ona olan özlemini dile getiren kızı Anjelik Calvin, Türkiye’ye döndü. Bodrum’a yaptığı ziyaret sırasında annesine duyduğu hasreti sosyal medyada paylaştı.

Anjelik Calvin, paylaşımında; "Sensiz ilk Bodrum, annem. Çok anılarımız var, sanki buradasın" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Instagram