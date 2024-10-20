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        Haberler Gündem Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi

        Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi

        Ankara 2 No'lu Barosu'nda yapılan 2. Genel Kurul'da gerçekleştirilen seçimde rakibinden 102 oy fazla oy alan Gökhan Ağdemir Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı seçildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.10.2024 - 22:34 Güncelleme: 20.10.2024 - 22:34
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        Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi
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        Baronun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan Genel Kurulunda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

        Ankara 2 No'lu Baro Başkanlığı seçiminde 2712 Baro üyesinin kullandığı 1676 oy geçerli sayıldı. Mevcut başkan Sabri Hafif 781 oy alırken, Gökhan Ağdemir 102 oy farkla 883 oy aldı. Böylece Ankara 2 No'lu Barosu'nun yeni başkanı Gökhan Ağdemir seçildi.

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