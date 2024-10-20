Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi
Ankara 2 No'lu Barosu'nda yapılan 2. Genel Kurul'da gerçekleştirilen seçimde rakibinden 102 oy fazla oy alan Gökhan Ağdemir Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı seçildi.
Baronun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan Genel Kurulunda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.
Ankara 2 No'lu Baro Başkanlığı seçiminde 2712 Baro üyesinin kullandığı 1676 oy geçerli sayıldı. Mevcut başkan Sabri Hafif 781 oy alırken, Gökhan Ağdemir 102 oy farkla 883 oy aldı. Böylece Ankara 2 No'lu Barosu'nun yeni başkanı Gökhan Ağdemir seçildi.