Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kendisine yönelik ithamların iftira niteliğinde olduğunu belirten Toklu, iddiaların araştırılmasını istedi. Toklu ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu'na da (HSK) bir başvuru yaparak kendisi hakkındaki iddiaların araştırılmasını talep etti. HSK da Toklu'nun bu başvurusu üzerine inceleme başlattı.

DEKONTU PAYLAŞTI

Bir süredir Youtube'da yayınladığı videolarla birtakım iddiaları ortaya atan Sedat Peker, Toklu'nun bir süre önce hakkında yakalama kararı olan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde kaldığını öne sürmüştü. Suç duyurusu dilekçesinde adı geçen otelde Eylül 2020'de ailesi ile konakladığını anlatan Toklu, konaklama bedeli olarak 35 bin TL'yi otelin hesabına kendi hesabından gönderdiğini kaydetti. Toklu, dekontu da dilekçesinin ekinde sundu.

Sezgin Baran Korkmaz ile otel lobisinde ayak üstü tanıştığını kaydeden Toklu, şöyle devam etti: "Daha sonra kendisi cep telefonuma kendini tanıtan bir mesaj gönderdi. Devamında da tebrikleşme mesajı dışında kendisiyle herhangi bir diyaloğum veya yüz yüze bir temasım olmamıştır."

Videodaki iddiaların gerçek dışı olduğunu kaydeden Toklu, "Sezgin Baran Korkmaz'ın 2020 yılının Aralık ayında yurt dışına çıktığını ve hakkında operasyon düzenlendiğini basından öğrendim. Sezgin Baran Korkmaz hakkında pasaport iptaline ilişkin Ankara İdare Mahkemelerinde açılmış herhangi bir dava yoktur. Ben, 20 Temmuz 2016 tarihinden bu yana açılan pasaport iptallerine ilişkin hiçbir davaya bakmadım. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak yargılama yetkim bulunmamaktadır" dedi.

Peker'in "Milyonluk araç kullanıyor" iddiasının da "iftira" olduğunu kaydeden Toklu, aracın 2014 model olduğunu ve 2018 yılında 321 bin TL'ye satın aldığını belirtti. Toklu, mal varlığı hakkında HSK'ya düzenli olarak bildirimde bulunduklarını belirtirken ruhsatın fotoğrafını da dilekçesine ekledi.