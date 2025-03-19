Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Mücadelemize devam edeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kutadgu Bilig’de der ki: Ülkeyi korumak için güçlü bir ordu, güçlü bir ordu için zengin bir halk, zengin bir halk için ise adalet gerekir. Hz. Ali de der ki: Devletin dini adalettir. Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla dimdik ayaktadır. Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim. Adaleti er ya da geç tecelli ettirmek için mücadelemize devam edeceğiz.

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