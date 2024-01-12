Ankara Büyükşehir Belediye çalışanlarına yüzde 70 zam
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline yüzde 70 oranında zam yapıldığını açıkladı
Giriş: 12.01.2024 - 17:43 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:43
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yapılan zammı "Pandemide, depremde, selde, afette, en kötü günlerde özveriyle çalışan ve dayanışma destanı yazan mesai arkadaşlarımızın yanında olacağız. Bu yüzden, %70 zam oranını hepinize müjdelemek istiyorum" diyerek duyurdu.