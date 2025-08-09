Habertürk
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası | Son dakika haberleri

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, maden sahasında usulsüz dolgu yapıldığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 10:58 Güncelleme: 09.08.2025 - 10:58
        ABB'ye 7,5 milyon lira dolgu cezası
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, ihbarla Etimesgut Yapracık Mahallesi’ndeki maden sahasında inceleme ve denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasına usulsüz dolgu yaptığı belirlendi.

        Kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, yaklaşık 15 metre yükseğe ulaştığı tespit edildi. Doğal yapının bozulduğu bölgede ekiplerin denetimi sırasında da kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı kayıt altına alındı. Bu kapsamda; Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ilgili Çevre Kanunu’nun üst sınırından 7 milyon 479 bin TL idari ceza uygulandı.

