Ankara Cuma namazı saat kaçta? Sorusu Ankara'da cuma namazını kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm camilerde okunması için hazırlanan Cuma Hutbesi'nin konusunu "Tedbir Müminden Takdir Allah'tandır" olarak belirlendi. Ankara'da Cuma namazı için tüm camilerde hazırlık yapılıyor. 13 Mart İstanbul Cuma namazı saati de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz ve ezan saatleri takviminde yer alıyor. İşte detaylar...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 13 MART

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Ankara'da bugün saat 13:03 olarak belirlendi.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 13 Mart 2020 Cuma 05:33 06:56 13:03 16:22 19:00 20:18 14 Mart 2020 Cumartesi 05:31 06:55 13:03 16:23 19:01 20:19 15 Mart 2020 Pazar 05:30 06:53 13:03 16:23 19:02 20:20 16 Mart 2020 Pazartesi 05:28 06:51 13:02 16:24 19:03 20:21 17 Mart 2020 Salı 05:26 06:50 13:02 16:24 19:04 20:22 18 Mart 2020 Çarşamba 05:25 06:48 13:02 16:25 19:05 20:23 19 Mart 2020 Perşembe 05:23 06:47 13:01 16:25 19:06 20:24

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.),şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.