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HaberlerGündem

Ankara Cuma namazı saat kaçta? 3 Ocak Ankara Cuma saati vakti

Ankara Cuma saati, bugün kılınacak Cuma namazı için hazırlıklarını tamamlayan Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği Ankara Cuma namazı vaktine göre, camileri dolduracak. İşte 3 Ocak 2020 Ankara Cuma namazı saati

Ankara Cuma namazı

Ankara Cuma namazı saat kaçta? sorusu Ankara'da cuma namazını kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm camilerde okunması için hazırlanan Cuma Hutbesi'nin konusunu "İnsan, İman ve Hayat" olarak belirlendi. Ankara'da Cuma namazı için tüm camilerde hazırlıklar yapılıyor. 3 Ocak Ankara Cuma namazı saati de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz ve ezan saatleri takviminde yer alıyor. İşte detaylar...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 3 OCAK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Ankara'da bugün saat 12.58'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak.

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
03 Ocak 2020 Cuma06:3308:0312:5815:2117:4219:07
04 Ocak 2020 Cumartesi06:3408:0312:5815:2217:4319:07
05 Ocak 2020 Pazar06:3408:0412:5915:2317:4419:08
06 Ocak 2020 Pazartesi06:3408:0412:5915:2317:4519:09
07 Ocak 2020 Salı06:3408:0312:5915:2417:4519:10
08 Ocak 2020 Çarşamba06:3408:0313:0015:2517:4619:11
09 Ocak 2020 Perşembe06:3408:0313:0015:2617:4719:11

ANKARA AYLIK NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN AYETİ

Kur’an okunduğu zaman, ona kulak verip sessizce dinleyin ki size merhamet edilsin. (A’râf, 7/204)

GÜNÜN HADİSİ

Allahım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil. (Al-Tirmidhi, “De'avât”, 124)

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil. (Tirmizî, "De’avât", 124)

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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