Ankara Cuma namazı saati öncesii, cami ve mescitlerde hazırlıklar yapıldı. Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar Ankara Cuma namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Anakara namaz saatleri ve Ankara Cuma namzı saati belirlendi. Peki; Ankara Cuma namzı saat kaçta? İşte Ankara Cuma namazı saati ve namaz saatleri...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 28 EYLÜL

Ankara Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edildi. Cuma namazı öğle namazı saatinde cemaatle cami ve mescitlerde icra ediliyor.

Ankara Cuma namazı saati: 12.45

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 28 Eylül 2018 Cuma 05:11 06:35 12:45 16:05 18:44 20:02 29 Eylül 2018 Cumartesi 05:12 06:35 12:45 16:04 18:43 20:01 30 Eylül 2018 Pazar 05:13 06:36 12:45 16:03 18:41 19:59 01 Ekim 2018 Pazartesi 05:14 06:37 12:44 16:02 18:39 19:57 02 Ekim 2018 Salı 05:15 06:38 12:44 16:01 18:38 19:56 03 Ekim 2018 Çarşamba 05:16 06:39 12:44 15:59 18:36 19:54 04 Ekim 2018 Perşembe 05:18 06:40 12:44 15:58 18:35 19:52

Günün ayeti: Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah’a karşı yalan uydurmak için, Şu helâldir, Şu haramdır demeyin. Şüphesiz, Allah’a karşı yalan ... (Nahl, 16/116)

Günün hadisi: Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın! (Muslim, "Salât", 215)

Günün duası: Allahım! Zulmetmekten de, zulme uğramaktan da sana sığınırım.

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