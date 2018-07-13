Ankara Cuma namazı saati

Ankara'da Cuma namazı saatine göre hazırlıklar tamamlanacak. Geçen hafta Ankara'da saat 12.59'da okunan öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınmıştı. Bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara için belirlediği haftalık ezan vakitleri ve Cuma namazı saati haberimizde.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara için belirlediği Cuma namazı saati bu hafta 13.00. Ankara'nın haftalık ezan ve namaz vakitleri ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 13 Temmuz 2018 Cuma 03:33 05:24 13:00 16:56 20:25 22:08 14 Temmuz 2018 Cumartesi 03:34 05:25 13:00 16:56 20:24 22:07 15 Temmuz 2018 Pazar 03:35 05:25 13:01 16:56 20:24 22:06 16 Temmuz 2018 Pazartesi 03:36 05:26 13:01 16:56 20:23 22:05 17 Temmuz 2018 Salı 03:38 05:27 13:01 16:56 20:23 22:04 18 Temmuz 2018 Çarşamba 03:39 05:28 13:01 16:55 20:22 22:03 19 Temmuz 2018 Perşembe 03:40 05:28 13:01 16:55 20:21 22:02

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.