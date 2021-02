Ankara Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her şehirde her hafta değişiyor. Ankara'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar cuma namazının bu hafta saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 5 Şubat Diyanet Ankara Cuma namaz saati...

5 ŞUBAT 2021 ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

5 Şubat 2021 Ankara Cuma namazı saati: 13:08

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 05 Şubat 2021 Cuma 06:21 07:46 13:08 15:53 18:19 19:39 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:20 07:45 13:08 15:54 18:20 19:40 07 Şubat 2021 Pazar 06:19 07:44 13:08 15:55 18:21 19:41 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:18 07:43 13:08 15:56 18:23 19:42 09 Şubat 2021 Salı 06:17 07:42 13:08 15:57 18:24 19:43 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:16 07:41 13:08 15:58 18:25 19:44 11 Şubat 2021 Perşembe 06:15 07:40 13:08 15:59 18:26 19:45



NAMAZDA KIBLEYE DÖNÜLMEZSE NAMAZ KABUL OLUR MU?

Bilerek kıble yönünden başka yöne doğru kılınan namaz geçersiz olur. Kıble yönünü bilmeyen kimse ise araştırma yapar; edindiği bilgi veya kanaate göre namazını kılar. Eğer namazı tamamladıktan sonra hata ettiğini anlarsa, namazı sahih olur. Yeniden kılması gerekmez. Araştırma yaptığı hâlde hatalı tarafa döndüğünü namaz esnasında anlarsa, namaz içinde doğru olan tarafa döner ve namazına devam eder. Herhangi bir araştırma yapmadan veya kimseye sormadan rastgele bir yöne dönüp namaz kılan kimse ise, eğer döndüğü o yön, kıble istikameti değilse namazını iade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 119).