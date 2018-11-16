Ankara Cuma namazı saati kaçta? sorusu Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Ankara'da saat 12.38'de okunan öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınmıştı. Peki bu hafta Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? İşte detaylar...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 16 KASIM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosuna göre, bugün Ankara'da saat 12.39'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Ankara'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Kasım 2018 Cuma 06:01 07:27 12:39 15:16 17:39 19:01 17 Kasım 2018 Cumartesi 06:01 07:28 12:39 15:15 17:39 19:00 18 Kasım 2018 Pazar 06:02 07:30 12:40 15:14 17:38 19:00 19 Kasım 2018 Pazartesi 06:03 07:31 12:40 15:14 17:37 18:59 20 Kasım 2018 Salı 06:04 07:32 12:40 15:13 17:36 18:59 21 Kasım 2018 Çarşamba 06:05 07:33 12:40 15:13 17:36 18:58 22 Kasım 2018 Perşembe 06:06 07:34 12:41 15:12 17:35 18:58

GÜNÜN AYETİ

Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. (Rûm, 30/23)

GÜNÜN HADİSİ

(Şu) beş şey müslümanın müslüman üzerindeki hakkındandır. Selâmı selâmla karşılamak, davete icabet etmek, cenazede hazır bulunmak, hastayı ziyaret etmek, aksıranı Allah'a hamd ettiği zaman teşmît etmek (ona rahmet dilemek). (Ibn Majah, "Cenâiz", 1)

GÜNÜN DUASI

Rabbimiz! Sen, gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilensin. Bizi, ailemizi ve müminleri açığa vurma. Tüm imtihanları kaybetmiş olsak da bizi rahmetine kabul et.

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