Ankara Cuma namazı saati kaçta? sorusu Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Ankara'da saat 12.40'te okunan öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınmıştı. Peki bu hafta Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? İşte detaylar...
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 26 EKİM
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosuna göre, bugün Ankara'da saat 12.39'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Ankara'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri takvimi ise şöyle:
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|26 Ekim 2018 Cuma
|05:40
|07:03
|12:39
|15:33
|18:02
|19:20
|27 Ekim 2018 Cumartesi
|05:41
|07:04
|12:39
|15:32
|18:01
|19:19
|28 Ekim 2018 Pazar
|05:42
|07:06
|12:38
|15:31
|17:59
|19:18
|29 Ekim 2018 Pazartesi
|05:43
|07:07
|12:38
|15:30
|17:58
|19:17
|30 Ekim 2018 Salı
|05:44
|07:08
|12:38
|15:29
|17:57
|19:16
|31 Ekim 2018 Çarşamba
|05:45
|07:09
|12:38
|15:28
|17:56
|19:15
|01 Kasım 2018 Perşembe
|05:46
|07:10
|12:38
|15:28
|17:54
|19:14
GÜNÜN AYETİ
Kim Allah’a ve Peygamber’e itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, (özü sözü bir olan) sıddîklarla, şehitlerle ve iyi işler yapanlarla birliktedirler. Ne güzel arkadaştır onlar. (Nisa, 4/69)
GÜNÜN HADİSİ
Âdemoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır. Şüphesiz o kesilen kurban kıyamet günü boynuzları ve kılları ile gelir. Hiç şüphe yok ki, kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında kabul görür. Öyle ise gönüllerinizi kurban ile hoş edin. (Al-Tirmidhi, "Edahi",1)
GÜNÜN DUASI
Yüce Rabbim!Bizleri işitip akleden, düşünüp kavrayan, adaletle tedbir alan kullarından eyle! GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ