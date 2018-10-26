Ankara Cuma namazı saati kaçta? sorusu Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Ankara'da saat 12.40'te okunan öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınmıştı. Peki bu hafta Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? İşte detaylar...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 26 EKİM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosuna göre, bugün Ankara'da saat 12.39'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Ankara'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 26 Ekim 2018 Cuma 05:40 07:03 12:39 15:33 18:02 19:20 27 Ekim 2018 Cumartesi 05:41 07:04 12:39 15:32 18:01 19:19 28 Ekim 2018 Pazar 05:42 07:06 12:38 15:31 17:59 19:18 29 Ekim 2018 Pazartesi 05:43 07:07 12:38 15:30 17:58 19:17 30 Ekim 2018 Salı 05:44 07:08 12:38 15:29 17:57 19:16 31 Ekim 2018 Çarşamba 05:45 07:09 12:38 15:28 17:56 19:15 01 Kasım 2018 Perşembe 05:46 07:10 12:38 15:28 17:54 19:14

GÜNÜN AYETİ

Kim Allah’a ve Peygamber’e itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, (özü sözü bir olan) sıddîklarla, şehitlerle ve iyi işler yapanlarla birliktedirler. Ne güzel arkadaştır onlar. (Nisa, 4/69)

GÜNÜN HADİSİ

Âdemoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır. Şüphesiz o kesilen kurban kıyamet günü boynuzları ve kılları ile gelir. Hiç şüphe yok ki, kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında kabul görür. Öyle ise gönüllerinizi kurban ile hoş edin. (Al-Tirmidhi, "Edahi",1)

GÜNÜN DUASI

Yüce Rabbim!Bizleri işitip akleden, düşünüp kavrayan, adaletle tedbir alan kullarından eyle!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ