Ankara Cuma namazı saati kaçta? sorusu Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Ankara'da saat 12.45'te okunan öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınmıştı. Peki bu hafta Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? İşte detaylar...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosuna göre, bugün Ankara'da saat 12.43'te okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Ankara'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 05 Ekim 2018 Cuma 05:19 06:41 12:43 15:57 18:33 19:51 06 Ekim 2018 Cumartesi 05:20 06:42 12:43 15:56 18:31 19:49 07 Ekim 2018 Pazar 05:21 06:43 12:43 15:55 18:30 19:47 08 Ekim 2018 Pazartesi 05:22 06:44 12:42 15:54 18:28 19:46 09 Ekim 2018 Salı 05:23 06:45 12:42 15:52 18:27 19:44 10 Ekim 2018 Çarşamba 05:24 06:46 12:42 15:51 18:25 19:43 11 Ekim 2018 Perşembe 05:25 06:47 12:42 15:50 18:24 19:41

GÜNÜN AYETİ

Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. O'nun katındakiler ne ona ibadetten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık) duyarlar. Hiç ara vermeksizin gece gündüz tespih ederler. (Enbiyâ, 21/19-20)

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Zer’den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi duyarım. Gök sarsıldı. Nasıl sarsılmasın ki! Semada, bir meleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur.” (İbn Mâce, Zühd, 19)

GÜNÜN DUASI

Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.

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