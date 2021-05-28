Ankara Cuma saati kaçta? sorusu İslam dünyası için önemli olan bu günde cuma namazını eda edecek olan vatandaşların gündeminde. Ankara Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da tüm ülkedeki camilerde okutulmak üzere "Yüce Allah, Müminlerin Yardımcısıdır" konulu Cuma Hutbesi'ni yayınladı. İl il Cuma namazı vakti ve Ankara Cuma saati haberimizde...

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 28 Mayıs 2021 Cuma 03:27 05:17 12:51 16:47 20:15 21:56 29 Mayıs 2021 Cumartesi 03:26 05:17 12:51 16:47 20:16 21:58 30 Mayıs 2021 Pazar 03:25 05:16 12:51 16:47 20:16 21:59 31 Mayıs 2021 Pazartesi 03:24 05:16 12:51 16:48 20:17 22:00 01 Haziran 2021 Salı 03:24 05:15 12:51 16:48 20:18 22:01 02 Haziran 2021 Çarşamba 03:23 05:15 12:52 16:48 20:18 22:02 03 Haziran 2021 Perşembe 03:22 05:14 12:52 16:48 20:19 22:03



ANKARA CUMA SAATİ KAÇTA? 16 NİSAN 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Ankara'da Cuma namazı bugün saat 12:51'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Ankara'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.