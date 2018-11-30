Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 30 Kasım 2018 Cuma 06:14 07:43 12:43 15:10 17:32 18:55 01 Aralık 2018 Cumartesi 06:15 07:44 12:43 15:10 17:31 18:55 02 Aralık 2018 Pazar 06:15 07:45 12:44 15:10 17:31 18:55 03 Aralık 2018 Pazartesi 06:16 07:46 12:44 15:09 17:31 18:55 04 Aralık 2018 Salı 06:17 07:47 12:45 15:09 17:31 18:55 05 Aralık 2018 Çarşamba 06:18 07:47 12:45 15:09 17:31 18:55 06 Aralık 2018 Perşembe 06:19 07:48 12:45 15:09 17:30 18:55

CEMAATLE NAMAZ KILMANIN SEVABI