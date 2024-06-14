Ankara'da 95 ton sahte gıda ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce 6 Haziran'da Yenimahalle ilçesinde 298 ton sahte peynir ve tereyağı ele geçirilmesi sonucu, benzeri üretim ve imalat yerleri ile ilgili çalışma yapıldı.

Gerçekleştirilen soruşturma sonucu bugün saat 15.00 sıralarında Gıda Toptancıları Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi.

KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Yenimahalle Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 35 milyon lira olan toplam 95 ton sahte gıda ele geçirildi. Olayla ilgili, adli işlem başlatıldı.