Ankara'da alacak meselesi yüzünden 3 kişi birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı Başkent Ankara'da aralarında alacak-verecek meselesi bulunan üç husumetli birbirine girdi. Tartışma sırasında Hasan Hüseyin Y., taraflardan biri olan Ahmet İ.'nin yanında getirmiş olduğu silahı alarak hem Ahmet İ.'ye hem de yanındaki Fatih T.'ye ateş açtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ahmet İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı Fatih T. ise hastaneye sevk edildi. Olay yerinden kaçan Hasan Hüseyin Y.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.11.2024 - 18:15 Güncelleme: 11.11.2024 - 18:15 facebook

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