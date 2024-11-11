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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da alacak meselesi yüzünden 3 kişi birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Ankara'da alacak meselesi yüzünden 3 kişi birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

        Başkent Ankara'da aralarında alacak-verecek meselesi bulunan üç husumetli birbirine girdi. Tartışma sırasında Hasan Hüseyin Y., taraflardan biri olan Ahmet İ.'nin yanında getirmiş olduğu silahı alarak hem Ahmet İ.'ye hem de yanındaki Fatih T.'ye ateş açtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ahmet İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı Fatih T. ise hastaneye sevk edildi. Olay yerinden kaçan Hasan Hüseyin Y.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 18:15 Güncelleme: 11.11.2024 - 18:15
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        Alacak kavgası kanlı bitti!
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        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.00 sıralarında gerçekleşen olayda, aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan 3 kişi birbirine girdi.

        DHA'da yer alan habere göre Ahmet İ. ve Fatih T., aralarında alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Hasan Hüseyin Y.'nin plazadaki ofisine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında Hasan Hüseyin Y., Ahmet İ.'nin üzerinde bulunan silahı alarak ateş etmeye başladı. Ahmet İ. ve Fatih T., kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Hüseyin Y. olay yerinden hızla uzaklaştı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet İ.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Fatih T. ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Olay yerine gelen Ahmet İ.'nin yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Yapılan incelemeden sonra Ahmet İ.'nin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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