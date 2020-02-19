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Ankara'da evinde ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, evli ve bir çocuk annesi Şükran T. (35),evinde ölü bulundu. Şükran T.'yi boğarak öldürdüğü iddiasıyla eşi Abdullah T. gözaltına alındı

ankarada kadın cinayeti
DHA

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Türköne Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Şükran ve Abdullah T. çiftinin kızı, iddiaya göre eve geldiğinde annesinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şükran T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. DHA'nın haberine göre; olay yerinde incelemede yapan polis, kavga sonrası eşini boğarak öldürdüğü öne sürülen Abdullah T.'yi gözaltına aldı.

Şükran T.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

 

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