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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da havalimanı otobüsü seferleri artırılacak | Son dakika haberleri

        Başkent'te havalimanı otobüsü sayısı ve seferleri artırılacak

        Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Esenboğa Havalimanı arasında hizmet veren 442 numaralı hattın servis sayısının ve seferlerinin artırılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 18:17 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:17
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        Ankara'da havalimanı otobüsü seferleri artırılacak
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Esenboğa Havalimanı arasında hizmet veren 442 numaralı hattın 10 araçlık filosuna 2 yeni araç daha eklendi.

        Yarından itibaren geçerli olacak düzenlemeyle, toplam 12 araçla birlikte servis sayıları da artırıldı. AŞTİ'den hareket edecek servis sayısı 68'e, Esenboğa Havalimanı'ndan hareket edecek servis sayısı ise 69'a çıkarılacak.

        Böylece 12 ilave servis ile hizmet verecek hatta, sabah ve akşam saatlerinde mevcutta 20 dakika olan servis aralığı 15 dakikaya, 24.00'ten sonra uygulanan 120 dakikalık servis aralığı ise 60 dakikaya indirilecek.

        Öte yandan, EGO Genel Müdürlüğünce vatandaş memnuniyetini ön planda tutan ulaşım hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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        #EGO Genel Müdürlüğü
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