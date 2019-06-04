Olay, akşam saatlerinde Kavakköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'dan bayram ziyareti için Nallıhan'a bağlı Kavakköy Mahallesi'ne gelen Kubilay Sağlık, Ünal Kılıç, Erdinç Beşkardeşler ve Ekrem Denizli, iftar vakti aralarında husumet bulunan Mehmet Yücel (65) ile karşılaştı.

Kubilay Sağlık ve Mehmet Yücel ikilisi bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Sağlık’ın arkadaşları da olaya dahil oldu. Sağlık, bu sırada üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak husumetli olduğu Yücel'e ateş etti. Yücel kanlar içinde yere yığılırken, amcasını o halde gören mahalle muhtarı Bayram Yücel de, silahına davranarak Kubilay Sağlık'a müdahale etmeye çalıştı.

MAHALLE MUHTARI BAŞINDAN VURULDU

Bunun üzerine çıkan silahlı kavgada, mahalle muhtarı Bayram Yücel başından vurulurken, Kubilay Sağlık ise aldığı darbeler sonucu hafif yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine koşan yakınları Mehmet Yücel'in cansız bedeniyle karşılaşırken, yaralılar mahalle sakinleri tarafından Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Bayram Yücel’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

HER İKİ AİLEDEN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası Kavakköy'e çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, olaya karışan ve hastanede tedavisi tamamlanan Kubilay Sağlık ile arkadaşları Ünal Kılıç, Erdinç Beşkardeşler ve Ekrem Denizli ile birlikte 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Mehmet Yücel'in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, jandarma tarafından mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.