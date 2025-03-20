Akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Güvenpark'ta toplanan grup adına CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP'li milletvekilleri açıklama yaparak, soruşturmalar kapsamındaki gözaltıları eleştirdi.

Daha sonra partililer, grup halinde sloganlar atarak Adalet Bakanlığı binasına kadar yürüdü. Burada sloganlar ve alkışlarla eylemlerine devam eden gruptakilerden bir kısmı polisin uyarısıyla dağıldı. Bazıları ise Kızılay Milli İrade Meydanı'na geçti.

Burada izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba, çevik kuvvet ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Buna rağmen slogan atan gruptakilere ekipler tarafından zaman zaman biber gazıyla müdahale edildi.

Ardından Eskişehir yolu üzerindeki İnönü Bulvarı'nda bir araya gelen bir grup, yolu ulaşıma kapatmak istedi. Dağılmaları yönündeki uyarılara rağmen protestoları sürdüren gruptakilerin attığı taşlar nedeniyle 5 polis memurunun hafif yaralandığı görüldü. Polislere ilk müdahale ambulanslarda yapıldı.

Grubun dağılmasının ardından yol çift yönlü ulaşıma açıldı.

Bu arada Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek, bilgi aldı.

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