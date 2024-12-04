Ankara'da kazı yapmadan onarım çalışması

Ankara'nın atık su ve yağmur suyu hatları kazı yapılmadan onarılacak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentteki atık su ve yağmur suyu hatlarını astarlama yöntemiyle kazmadan onarmak ve rehabilite etmek için çalışma başlattı. Son teklifleri 30 Aralık Pazartesi Günü saat 10.00'da alınacak ihalenin ardından sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde başlanacak çalışmanın, 365 günün sonunda tamamlanması planlanıyor

Anadolu Ajansı Giriş: 04.12.2024 - 11:43 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:43 facebook

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