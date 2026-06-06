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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da küçük kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi | Son dakika haberleri

        Ankara'da küçük kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi

        Ankara Etimesgut'ta 3 yaşındaki kızını rehin alan baba, özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Kurtarılan küçük çocuk gözlem altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 00:46 Güncelleme:
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        Küçük kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi

        Olay, Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi 2022. Cadde'deki bir apartmanda meydana geldi. Karısıyla tartışan ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli, 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı.

        Evin penceresinden babanın elindeki bıçakla birlikte çocuğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, kızını rehin şüpheliyi eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı.

        ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        DHA'nın haberine göre, ikna olmayan baba, özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli, hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki çocuk kurtarılarak gözlem altına alındı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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