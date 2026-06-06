Ankara'da küçük kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi

Olay, Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi 2022. Cadde'deki bir apartmanda meydana geldi. Karısıyla tartışan ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli, 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı.

Evin penceresinden babanın elindeki bıçakla birlikte çocuğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, kızını rehin şüpheliyi eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

DHA'nın haberine göre, ikna olmayan baba, özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli, hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki çocuk kurtarılarak gözlem altına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.