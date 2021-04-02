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Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: Gözaltılar var

Ankara'da, Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı kuruluş olarak tanıttıkları şirket üzerinden, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaları tehdit ederek 5 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, daha önce büyükelçilik olarak kullanılan yüksek güvenlikli sözde şirket binasında çok sayıda silah, dinleme cihazı ve sinyal kesici 'jammer' ele geçirildi

Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: Gözaltılar var
Sahte savunma sanayi şirketi operasyonu: 7 gözaltı
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DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasında, savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren şirketlerin dolandırıldığı belirlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında 'TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü' adlı şirketin Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir kuruluşu gibi tanıtıldığı ve bu şekilde savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların mağdur edildiği belirlendi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu şirket binasının da aralarında bulunduğu 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre; sözde TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin M.A. ile yöneticiler Serkan Y. ve Özgür Y., şirket binasında olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASI OLARAK KULLANILMIŞ

3 yöneticinin gözaltına alındığı ve kale gibi korunan şirket binasının daha önce büyükleçilik binası olarak kullanıldığı, içinde havuz, sauna gibi özel bölümlerin bulunduğu belirlendi. Yüksek güvenlikli binanın duvarlarında 'Bu tesiste NATO ve milli gizlilik dereceli projeler nedeniyle ses ve görüntü kaydı yapılmamaktadır' yazısı dikkat çekti. Binada yapılan aramada çok sayıda airsoft silah, 2 tabanca, 5 uzun namlulu silah, 550 bin TL nakit para, çok sayıda döküman, dinleme cihazı ve sinyal kesici 'jammer' ele geçirildi.

5 MİLYONLUK VURGUN

Yapılan detaylı incelemelerde söz konusu şirkete, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir alt kuruluşu imajı verildiği öğrenildi. Şüphelilerin, kendileri ile iş birliği yapmayan şirket yöneticilerini bu alanda iş yapamayacakları yönünde tehdit ettiği belirlendi. Savunma sanayi alanında ihale kazanan diğer şirketlerle de temas kuran örgüt üyelerinin, ihalelerden kendilerine pay vermemeleri halinde 'devlet büyüklerine şikayet edeceğiz' tehdidiyle korkuttukları belirlendi. Şirket logosu ile tabelalarına kamu kurumu izlenimi verecek şekilde dizayn eden şüphelilerin, kendilerini devletin gizli işlerini yapan bir kadro olarak tanıttıkları saptandı. Şüphelilerin, bazı şirketlerin hisselerini ise 'devlete bağış' adı altında kendi üzerlerine aldığı saptandı. Suç örgütünün bu yöntemlerle yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

AYRILMAK İSTEYEN ÇALIŞANLARIN ARAÇLARINA 'KAN' SÜRDÜLER

Örgüt üyelerinin lüks restoranlara giderken adeta koruma ordusu ile hareket ettiği ve korumaların tamamının silahlı ve özel kıyafetler giydiği belirlendi. Ele başlarının ise bu şekilde kendini üst düzey bürokrat olarak tanıttığı ve böylece güven kazandığı saptandı. Şirkette çalışmak isteyenleri de yalanlarına inandırdıkları belirlenen şüphelilerin, ayrılmak isteyen çalışanlarının araçlarına ise 'kan' sürerek korkuttukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendilerini bürokrat gibi tanıtıp, nitelikli dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında açıklama yaptı. Çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ile 550 bin lira ele geçirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, 01.04.2021 günü yapılan operasyon ile TR-STS isimli firma adı altında kendilerini MİT, Emniyet görevlisi gibi göstererek nitelikli dolandırıcılık ve nüfuz ticareti yapan, koruma ordusu ile dolaşan, lüks mekanlarda kendilerini bürokrat olarak tanıtan, savunma sanayi ve diğer kamu ihalelerini takip eden H.M.A., S.Y. ve Ö.Y. tarafından organize edilen toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. İkamet ve işyerlerinde yapılan aramalar sonucunda 2 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet uzun namlulu silah görünümünde av tüfeği, 50 adet mermi ile 550 bin TL para ele geçirilmiş olup gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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