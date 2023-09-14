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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Ankara'da teknoloji ofisi açtı - Girişimcilik Haberleri

        Ankara'da teknoloji ofisi açtı

        Mükellef, Türkiye'nin ilk özel teşebbüs teknoloji geliştirme merkezi olan Ankara TEKMER'de teknoloji ofisi açtı. Mükellef, İstanbul ve ABD ofisinin ardından hayata geçirdiği yeni ofisinde ürün ve teknolojiler geliştirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:03
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        Ankara'da teknoloji ofisi açtı
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        ABD, İngiltere, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olan Estonya, Hollanda, Almanya gibi geniş bir coğrafyaya ticaretini taşımak isteyen küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, şirket kuruluşundan vergilendirmeye kadar olan süreçte ürün ve hizmetler sunan Mükellef, Cumhuriyetin 100. yılında Ankara’da teknoloji ofisi açtı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Mükellef, yazılım ekibini de genişletecek. Ankara TEKMER’de yer alan ofisinde yeni teknolojiler geliştirmeye hazırlanan Mükellef, API’ler aracılığıyla ABD ve İngiltere’de şirket kuruluş sürecini tamamen dijitalize eden ve yakın zamanda hizmete açılan WorkhyBooks yardımıyla yurt dışında mali müşavire ihtiyaç duymadan vergi süreçlerini otomatik ve dijital ortamda yönetebilecekleri vergi otomasyonu hizmeti veren regtek ürünlerine yeni özellikler ekleyecek. Ürün üzerinde yapılacak yeni çalışmalar sayesinde kullanıcılar ön muhasebe programıyla platformda faturalarını otomatik oluşturabilecek ve dünyanın en büyük bankalarına entegrasyon sayesinde gelir giderlerini tek yerden takip edilebilecek. Ek olarak giderlere ait fatura ve fişler fotoğraf üzerinden taranıp masraf yönetimini kolaylaştıracak.

        Şirket, yeni teknoloji merkezinde; girişimcilerin kuruluş süreçlerinde hayata geçirecekleri işin detayları, faaliyet alanları, yatırım planları gibi paylaşılan bilgilerin ardından hangi adımların izleneceğinin belirlenmesi aşamasında süreci kolaylaştırmak için yapay zekâyı entegre eden uygulamalar geliştirecek. Global pazarlardaki büyümesini devam ettiren Mükellef, çok kısa süre içerisinde Portekizce ve ardından sırasıyla Urduca ve Arapça hizmet vermeye başlayacak. Son olarak yıl sonuna kadar, mobil uygulamasını global markası Workhy ile yabancı müşterilerinin de kullanımına sunacak olan Mükellef, yeni ofisinde TEKMER’in avantajları ve teşviklerinden yararlanmanın ve yeni teknolojiler geliştirmenin yanı sıra iş sürekliliği açısından İstanbul ofisine bir destek ofis olarak da konumlanacak. Buna ek olarak Ankara’da yazılım ekiplerinin yanında farklı iş birimleri de zaman içinde istihdam edilecek. Böylece Ankara’dan çalışmak isteyenlere de bir alternatif sunulacak.

        YENİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRECEK

        Mükellef’in Ankara’da yeni açtığı ofisi ve hedefleri hakkında değerlendirmede bulunan Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimiz Ankara’ya yeni ofis yatırımı yapmak bizlere ayrı bir heyecan veriyor. Mükellef olarak 2022 yılında kurduğumuz Workhy markamızla global hedeflerimize odaklanmanın yanı sıra yurt içinde yapılanmaya ve yatırımlara devam ediyoruz. İstanbul’daki teknoloji merkezimizin yanında Ankara TEKMER’de teknoloji ofisimizi hayata geçirdik. TEKMER’in teşvik ve avantajlarından yararlanmanın yanı sıra Ankara’da çalışmak isteyen arkadaşlarımıza da imkân tanıyoruz. Ayrıca iş sürekliliği açısından İstanbul ofisimize bir destek ofis olarak da konumluyoruz. Buna ek olarak Ankara’da yazılım ekiplerinin yanında farklı iş birimleri de zaman içinde istihdam edilecek. Hem yurt içinden hem de yurt dışından tüm kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak yeni ürün ve teknoloji geliştirmeye Ankara ofisimizin büyük katkısı olacağına inanıyorum.”

        Ankara TEKMER CEO & Co-Founder İmran Gürakan da konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Ankara girişimcilik ekosistemi son yıllarda ciddi bir ivme ile gelişimini sürdürüyor. Ankara’nın girişimcilik cazibe merkezi olarak konumlanan Ankara TEKMER, birçok ulusal ve uluslararası şirkete ve girişimciye ev sahipliği yapıyor. Mükellef’in Ankara TEKMER’de böyle bir yazılım üssü açması iki taraf ve Ankara girişimcilik ekosistemi için oldukça heyecan verici bir gelişme. Ankara TEKMER’de yer alan firmalar, Mükellef’in sunduğu hizmetlere daha kolay erişebilirken, Mükellef de ekosistemin kalbinde yer alarak hedef kitlesi ve Ankara TEKMER ağıyla bir arada çalışma imkânına sahip olacak. Türkiye için çok önemli olan nitelikli iş gücümüze, Ankara TEKMER olarak yaratıcılıklarını ve yeteneklerini en iyi şekilde yansıtmaları için en uygun ortamı sunmaya devam edeceğiz.”

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