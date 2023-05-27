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Ankara'da TIR'ın çarptığı yolcu otobüsü alev alev yandı: 5 yaralı

Ankara - Niğde Otoyolu'nda elyaf yüklü TIR, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın kupası koparken, otobüs alev aldı. 25 yolcudan 5'i yaralandı

Ankara'da TIR'ın çarptığı yolcu otobüsü alev alev yandı: 5 yaralı
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DHA

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu Ahiboz mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elyaf yüklü TIR, kontrolden çıkarak şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs alev alırken, savrularak bariyerlere çarpan TIR'ın ise kupası koptu.

Otobüste bulunan yolcular çevredekilerin de yardımıyla araçtan tahliye edilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan 25 yolcudan 5'i ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

TIR sürücüsü şans eseri kazadan yara almazken, diğer yolcular ise firmaya ait başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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