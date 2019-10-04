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HaberlerGündemSon dakika... Ankara'da trafik kazası: Yaralılar var - HABERLER

Ankara'da trafik kazası: Yaralılar var

İHA

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde ekmek dağıtımı yapan kamyonete arkadan çarpan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı

ankara trafik kazası

Kaza, saat 03.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde İvedik Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette ilerleyen Çetin Sever kontrolündeki kamyonete, ekmek dağıtımı yaptığı sırada arkadan çarptı.

İHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü yolculardan Muzaffer T., Güray Ö., Sibel G., Beyza Ç. ve Yasin K., çeşitli yerlerinden yaralanırken kamyonet de kaldırımdaki işaret levhasına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ile çevredeki hastanelere sevk edilirken polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

 

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