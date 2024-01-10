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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da yağış sonrası yol çöktü, çöp kamyonu sıkıştı

        Ankara'da yağış sonrası yol çöktü, çöp kamyonu sıkıştı

        Ankara'da etkili olan yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu bir çöp kamyonu, açılan çukura düşerek sıkıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 04:57 Güncelleme: 10.01.2024 - 04:57
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        Ankara'da yol çöktü, çöp kamyonu sıkıştı
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        Ankara'da etkili olan yağışın ardından yol çöktü. Olay sırasında yoldan geçen çöp kamyonunun sol lastiği, açılan çukura düştü.

        Olay gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 361. cadde üzerinde meydana geldi.

        YOL ÇÖKTÜ, ÇÖP KAMYONU SIKIŞTI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Ankara'da etkili olan yağışın ardından Yenimahalle Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun geçtiği sırada yolun yama yapılmış kısmı çöktü. Yolun çökmesinin ardından çöp kamyonu çukurda askıda kaldı.

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        DHA'nın haberine göre; sağ lastikleri havada kalan kamyonun sol lastiği, çöken asfalta sıkıştı.

        UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Çöp kamyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi ekiplerinin uzun uğraşları sonucu vinç yardımı ile kurtarıldı. Yolda yeni bir kaza meydana gelmemesi için güvenlik önlemi alındı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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