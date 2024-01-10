Ankara'da yağış sonrası yol çöktü, çöp kamyonu sıkıştı
Ankara'da etkili olan yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu bir çöp kamyonu, açılan çukura düşerek sıkıştı
Ankara'da etkili olan yağışın ardından yol çöktü. Olay sırasında yoldan geçen çöp kamyonunun sol lastiği, açılan çukura düştü.
Olay gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 361. cadde üzerinde meydana geldi.
YOL ÇÖKTÜ, ÇÖP KAMYONU SIKIŞTIFotoğraf: AA
Ankara'da etkili olan yağışın ardından Yenimahalle Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun geçtiği sırada yolun yama yapılmış kısmı çöktü. Yolun çökmesinin ardından çöp kamyonu çukurda askıda kaldı.
DHA'nın haberine göre; sağ lastikleri havada kalan kamyonun sol lastiği, çöken asfalta sıkıştı.
UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDIFotoğraf: AA
Çöp kamyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi ekiplerinin uzun uğraşları sonucu vinç yardımı ile kurtarıldı. Yolda yeni bir kaza meydana gelmemesi için güvenlik önlemi alındı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.