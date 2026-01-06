Habertürk
        Ankara'da zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Ankara'da zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 18:08 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:08
        Ankara'da zincirleme kazalar: 5 yaralı
        F.S. idaresindeki otomobil ile M.S. yönetimindeki beton mikseri, Çubuk Ankara kara yolu Ahi Evren Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

        Kazada, sürücüsü F.S. ile araçta bulunan G.S. yaralandı.

        Aynı bölgede 3 aracın karıştığı kazada ise 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

