Ankara'da zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi
Giriş: 06.01.2026 - 18:08 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:08
F.S. idaresindeki otomobil ile M.S. yönetimindeki beton mikseri, Çubuk Ankara kara yolu Ahi Evren Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.
Kazada, sürücüsü F.S. ile araçta bulunan G.S. yaralandı.
Aynı bölgede 3 aracın karıştığı kazada ise 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Fotoğraf: AA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ