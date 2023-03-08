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Ankara'daki '8 Mart Yürüyüşü' olaysız bir şekilde sona erdi

Ankara'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaklaşık bin kadın Kızılay'da buluşarak yürüyüş düzenledi. Sloganların atıldığı yürüyüş olaysız şekilde sona erdi

Ankara'daki '8 Mart Yürüyüşü' olaysız bir şekilde sona erdi
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DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Sakarya Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara Kadın Platformu ve 17'nci Feminist Gece Yürüyüşü Örgütlenmesi tarafından yapılan çağrıyla yürüyüş düzenlendi.

Yaklaşık bin kadının katıldığı yürüyüşte 'Depremzede kadınların yanındayız', 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları atılırken, 'Ölümümüze sessiz kalan herkes suçludur', 'Kadınlar vardır' ve 'Yaşamı beraber kuracağız' pankartlarının taşındığı görüldü.

Sakarya Meydanı'nda başlayan yürüyüşün ardından katılımcılar olaysız bir şekilde dağıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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