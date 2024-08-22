Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler nedeniyle dün, Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayıp Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.
Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler yayılarak Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.
Alevleri söndürme çalışmalarına 4 helikopter 23 arazöz ile 158 araç ve iş makinesi destek verdi.
Bölgede görev yapan 561 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi.
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın, gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yeşil vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bize destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle dün, Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yanan alanlar havadan görüntülendi. Yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanın küle döndüğü görüldü.