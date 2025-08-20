Habertürk
        Eymir Gölü'ndeki yangının nedeni belli oldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Eymir Gölü'ndeki yangının nedeni belli oldu!

        Ankara Valiliği, dün gece Eymir Gölü yakınlarında çıkan yangının, ilk belirlemelere göre havai fişek kullanımı nedeniyle meydana geldiğini ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 10:22 Güncelleme: 20.08.2025 - 10:22
        Eymir Gölü'ndeki yangının nedeni belli oldu!
        Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27’de kontrol altına alınmıştır.

        "YANGININ NEDENİ: HAVAİ FİŞEK"

        Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

        #ankara
