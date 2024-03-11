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        Haberler Gündem İnanç Ankara iftar vakti: 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara’da ilk iftar vakti saat kaçta? Ankara'da iftar saati ne zaman?

        Ankara iftar vakti: 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara'da ilk iftar vakti saat kaçta?

        Ankara iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Tüm illerin 30 günlük iftar ve sahur saatleri belli olurken Ankara'da yaşayıp oruç tutan yuttaşlar iftar saatlerini merak ediyor. Bu noktada "Ankara'da ilk iftar vakti saat kaçta, akşam ezanı kaçta okunacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Niyet ederek ezan vaktini bekleyen kent sakinleri Ramazan İmsakiyesinden ilk iftar saatine bakıyor. İşte Ankara iftar vakti ve 2024 Diyanet Ankara imsakiyesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 17:02 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:02
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        1

        Ramazan İmsakiye takvimi ile Ankara iftar saati belli oldu. İftara az bir zaman kala iftar saati, imsakiye sayfaları sorgulanmaya başladı. Peki Ramazan İmsakiyesi ile Ankara'da iftar saati ne zaman, ilk iftar vakti kaçta, akşam ezanı kaçta okunacak?

        2

        ANKARA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

        1.GÜN

        Ankara İftar Vakti: 18:58

        Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:36

        2.GÜN

        Ankara İftar Vakti: 18:59

        Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:35

        2024 ANKARA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        3.GÜN

        Ankara İftar Vakti: 19:00

        Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:33

        4.GÜN

        Ankara İftar Vakti: 19:01

        Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:31

        5.GÜN

        Ankara İftar Vakti: 19:02

        Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:30

        6.GÜN

        Ankara İftar Vakti: 19:03

        Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:28

        7.GÜN

        Ankara İftar Vakti: 19:04

        Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:26

        RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.

        KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir.

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        ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

        Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber’in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de “kendini tutma, geri durma” anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen “imsak” yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.

        Oruç, ahlakımızı güzelleştirir.

        Oruç kötülüklerden korur.

        Oruç, merhamet duygularını geliştirir. Oruç, insana yoksulların çektikleri sıkıntıyı yaşatır da onlara yardım elini uzatma alışkanlığı kazandırır.

        Oruç sağlığı korur.

        Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir.

        Oruç nimetlerin kadrini öğretir.

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

        9 Nisan Salı: Arife

        10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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