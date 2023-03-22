Ankara iftar ve sahur vakitleri 2023... Ramazan ayı için coşkulu bekleyiş devam ediyor. Oruç tutmaya başlayacak olanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında 2023 Ramazan İmsakiyesi yer alıyor. Ankaralılar iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. İl bazında değişiklik gösteren saatler ile ilgili Diyanet 2023 Ramazan İmsakiyesini haberimizde derledik. İşte, Diyanet'e göre Ankara iftar ve sahur saatleri...

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