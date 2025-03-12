Ankara-İzmir hızlı tren ne zaman açılacak, seyahat süresi kaç saate düşecek?
Ankara-İzmir arasını 3 saat 30 dakikaya düşürecek hızlı tren hattında çalışmalar devam ediyor. Proje uzunluğu 508 kilometre olan projenin hayata geçirilmesiyle 824 kilometrelik yolun, 624 kilometreye düşmesi bekleniyor. Peki, Ankara-İzmir hızlı tren ne zaman açılacak ve nereden geçecek? İşte, detaylar...
Ankara-İzmir hızlı tren hattında çalışmalar devam ediyor. 14 saatlik yolu, 3 saat 30 dakikaya düşürmesi planlanan yeni hattın Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı geçerek Ankara'ya ulaşması planlanıyor. Peki, Ankara-İzmir tren hattı ne zaman açılıyor?
ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
Ankara-İzmir arasındaki hızlı tren hattının 2027 yılında hizmete açılması bekleniyor.
ANKARA-İZMİR HIZLI TREN NERELEREDEN GEÇECEK?
Tren hattı, İzmir ve güzergahındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı geçerek Ankara Polatlı'ya ulaşacak.
ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI İLE SEYAHAT SÜRESİ NE KADAR OLACAK?
Ankara-İzmir arasında 824 kilometre olan mevcut demir yolunda seyahat süresi yaklaşık 14 saat sürüyor ancak projenin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki mesafe 624 kilometreye, seyahat süresi de 3 saat 30 dakikaya düşecek.