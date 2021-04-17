Ankara Keçiörengücü: 0 - Tuzlaspor: 1
Stat: Aktepe
Hakemler: Hakan Ceylan, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak (Dk. 80 Melik Derin),Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Solmaz, Soner Gönül, Uğur Utlu, Cem Ekinci (Dk. 80 Hamidovic),Issah (Dk. 56 İrfan Akgün),Burak Aydın (Dk. 69 Dialiba),Barış Alper Yılmaz, Eze
Tuzlaspor: Metin Erol, Samet Asatekin, Yohou, Arif Morkaya, Ferhat Öztorun, Rotman, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Dk. 82 Muhammed Gönülaçar),Alan (Dk. 67 Cajic),Pucko (Dk. 88 Yasin Güreler),Thuram (Dk. 88 Özgür Can Özcan)
Gol: Dk. 26 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Thuram, Dk. 45+2 Arif Morkaya, Dk. 80 Rotman, Dk. 89 Pucko (Tuzlaspor),Dk. 45+2 Barış Alper Yılmaz, Dk. 88 Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü)
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