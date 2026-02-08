Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında ağırladığı Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti. Keçiörengücü'nde İbrahim Akdağ, Bandırmaspor'da ise Tanque ilk yarıda kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 16:13 Güncelleme: 08.02.2026 - 16:13
        Keçiörengücü'nden kritik galibiyet!
        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-1 yendi.

        Stat: Aktepe

        Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Ramazan Ufuk Avdaş, Kerem Kalkan

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 75 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere (Dk. 90 Süleyman Luş), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 65 Diaby), Fernandes (Dk. 65 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 90 Ali Akman), Diouf

        Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Badji), Atınç Nukan, Enes Aydın, Kerim Alıcı, Mucahit Albayrak (Dk. 67 Emirhan Acar), Fall (Dk. 67 Kaan Akyazı), Abdülkadir Parmak (Dk. 81 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 81 Yusuf Can Esendemir), Kehinde, Tanque

        Goller: Dk. 45+1 Diouf, Dk. 45+7 Fernandes (Penaltıdan), Dk. 64 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 83 Enes Aydın (Bandırmaspor)

        Kırmızı kartlar: Dk. 36 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 39 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

        Sarı kartlar: Dk. 15 İbrahim Akdağ, Dk. 60 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+6 Mücahit Albayrak (Bandırmaspor)

        Mehmetçikten, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

        Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunan askerlerin görüntüsünü paylaştı. (DHA)

