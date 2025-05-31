Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, son durum nedir, güzergâh belli mi?
Ankara'da kent içi ulaşımı modernize etmek ve artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla başlatılan metrobüs projesinde hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Şehir trafiğini büyük ölçüde rahatlatması beklenen bu proje kapsamında, toplam üç ana hatta hizmet verecek olan yüksek kapasiteli araçların her biri 270'ten fazla yolcu taşıyabilecek. Yeni nesil metrobüslerden biri, teknik testler ve sürüş denemeleri kapsamında son günlerde Ankara'nın çeşitli cadde ve sokaklarında görüldü. İşte, son detaylar...
İstanbul’da uzun süredir yoğun olarak kullanılan metrobüs hattı, artık Ankara’nın ulaşım altyapısına da entegre ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında araç temin süreçlerinin sürdüğünü duyururken, EGO Genel Müdürlüğü de yeni metrobüsler için eğitim programları ve deneme sürüşlerine aralıksız devam ediyor. Başkentliler, metrobüs hattının ne zaman devreye gireceğini ve hangi bölgeleri kapsayacağını merak ediyor. İşte, Ankara’daki metrobüs sistemine ilişkin son gelişmeler ve tüm detaylar...
ANKARA'DA METROBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ankara'da metrobüs seferlerinin ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrobüs alım sürecinin devam ettiğini açıkladı.
ANKARA METROBÜS GÜZERGÂHI NE OLACAK?
EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor. Planlanan güzergâh planı şöyle;
Yenikent – Ulus – Karapürçek,
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Protokol Yolu – Konya Yolu – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü),
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ovacık Mahallesi – Etlik Caddesi – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü).
METROBÜS KAPASİTESİ KAÇ KİŞİ OLACAK?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.
EGO TEKNİK EĞİTİM VERİYOR
Tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi özelliklerle donatılan metrobüsler için EGO personeline teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor. Eğitimler sayesinde sürücüler, araçlarda etkin kullanım noktasında uzmanlaşacak.