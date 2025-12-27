Ankara sahnesinde sevenleriyle buluştu

Mabel Matiz senenin son konserleri için iki gün üst üste Ankara’da sahnedeydi. Konser boyunca hit şarkılarını binlerce kişiyle hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, izleyicisiyle kurduğu samimi diyaloglarla da dikkat çekti.

Mabel Matiz, sevilen şarkılarının yanı sıra sürprizlere de imza attı. Matiz, yeni albümünden bir şarkıyı ilk kez canlı olarak seslendirirken, konserin en duygu yüklü anlarından biri ise Gazze için yazdığı parçayı seslendirdiği anlar oldu. Salonu dolduran binlerce kişi bu özel anlarda sanatçıya uzun süre alkışlarla eşlik etti.