Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları ve güzergahı araştırmaları hız kazanırken Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Demir yollarında adeta bir seferberlik ilan ettik ve yepyeni bir dönem başlattık." ifadelerini kullandı. 12 saatlik Ankara ve Sivas arası seyahat süresini 2 saate düşürecek olan YHT Ankara Sivas hızlı tren hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla 26 Nisan günü açılıyor. İşte 2023 YHT Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları ve güzergahı...