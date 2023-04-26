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Ankara Sivas hızlı tren hattı bugün açılıyor! 2023 YHT hızlı tren hattı durakları ve güzergahı

Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Toplam 8 istasyonu bulunan Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları ve güzergahı sorgulanıyor. Ankara Sivas arasındaki 603 km mesafeyi 405 km'ye düşürecek olan Ankara Sivas hızlı tren hattı ile 12 saat olan seyahat süresi 2 saate düşüyor. İşte 2023 Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları ve güzergahına ilişkin detaylar...

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  • Ankara Sivas hızlı tren hattı bugün açılıyor: 12 saatlik yolculuk 2 saate düşüyor! 2023 YHT Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları ve güzergahı

    Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları ve güzergahı araştırmaları hız kazanırken Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Demir yollarında adeta bir seferberlik ilan ettik ve yepyeni bir dönem başlattık." ifadelerini kullandı. 12 saatlik Ankara ve Sivas arası seyahat süresini 2 saate düşürecek olan YHT Ankara Sivas hızlı tren hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla 26 Nisan günü açılıyor. İşte 2023 YHT Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları ve güzergahı...
  • Ankara Sivas hızlı tren hattı bugün açılıyor: 12 saatlik yolculuk 2 saate düşüyor! 2023 YHT Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları ve güzergahı

    ANKARA SİVAS HIZLI TREN HATTI BUGÜN AÇILIYOR!

    Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı 26 Nisan Çarşamba günü açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.
  • Ankara Sivas hızlı tren hattı bugün açılıyor: 12 saatlik yolculuk 2 saate düşüyor! 2023 YHT Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları ve güzergahı

    ANKARA - SİVAS ARASI KAÇ KİM?

    Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen Ankara Sivas hızlı tren hattı ile 12 saatlik seyahat süresi 2 saate kadar geriliyor.
  • Ankara Sivas hızlı tren hattı bugün açılıyor: 12 saatlik yolculuk 2 saate düşüyor! 2023 YHT Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları ve güzergahı

    2023 YHT ANKARA SİVAS DURAKLARI VE GÜZERGAHI

    Elmadağ

    Kırıkkale

    Yerköy

    Yozgat

    Sorgun

    Akdağmadeni

    Yıldızeli

    Sivas

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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