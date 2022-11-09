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Ankara Ticaret Odası'nın meslek komitesi seçimleri yapıldı

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) meslek komiteleri ve Meclis üyeliği seçimleri dün gerçekleştirilirken ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oy kullandığı 45 No'lu Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesinden Meclis üyesi seçildi

Ankara Ticaret Odası'nın meslek komitesi seçimleri yapıldı
AA

Odadan yapılan açıklamaya göre, seçimler, Ankara Ticaret Odası Kongre ve Etkinlik Merkezi'nde (ATO Congresium) gerçekleştirildi.

38 bin 565 kişinin yetki belgesi aldığı ve 24 bin 455 üyenin oy kullandığı seçimlerde, 68 meslek komitesinde 1628 aday, 117 liste halinde yarıştı. 140 sandıkta oy kullanma işleminin yapıldığı seçimlerde, ATO üyelerinin oylarıyla 68 meslek komitesinin 192'si Meclis üyesi olmak üzere 452 komite üyesi ile 452 yedek üyesi seçildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, oy kullandığı 45 No'lu Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesinden Meclis üyesi seçilerek boya satıcıları ve imalatçıları sektörünün temsilcisi oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da oy kullandığı 15 No'lu Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesinden Meclis üyesi seçildi.

"EN GENİŞ KATILIMLI SEÇİM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, seçimin Ankara Valiliğinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde huzur ve güven ortamında tamamlandığını bildirdi. Baran, "Odamızın asırlık birikimine ve ahilik geleneklerine yakışır bir seçim gerçekleşti. Üyelerimiz, ATO'nun sektör temsili noktasında öneminin farkındalığı içinde odasına sahip çıkarak, bugüne kadar yapılan en geniş katılımlı seçimi gerçekleştirdi ve 68 meslek komitesindeki temsilcilerini seçti. Bu seçim, gelecek yıl Cumhuriyetimiz ile birlikte 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan Ankara Ticaret Odamızı yönetecek reel sektör temsilcilerinin belirlenmesi açısından ayrı önem taşıyordu. Bu seçimlerin kaybedeni olmadı, kazanan ise üyelerimiz ve Ankara oldu. Ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, ATO meslek komiteleri ve Meclis üyelikleri seçimi sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ATO Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyeleri ve Birlik Genel Kurulu delege seçimleri gelecek günlerde gerçekleştirilecek.

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